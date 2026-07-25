Var ute och lekte med barnen: ”Sa till dem, nu springer vi”

Skytten i Hässelby avlossade skotten med bara några meters avstånd till offret, säger ett vittne till Aftonbladet.

Vittnet, som tidningen kallar för ”Zara” men egentligen har ett annat namn, var ute och lekte med sina syskonbarn och sin tio månader gamla son när skjutningen inträffade.

Hennes instinkt var omedelbart att få bort barnen från platsen. Hon greppade tag i sonens barnvagn och gjorde klart för syskonbarnen att de snabbt måste därifrån.

– Jag sa till dem, nu springer vi. Och de var så duktiga. De bara sprang.

Tre tonåringar har anhållits i fallet. Två av dem är yngre än 18 år.