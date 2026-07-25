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Polisens tekniker på plats i Hässelby. (Fredrik Persson /TT / TT Nyhetsbyrån)
Skjutningen i Hässelby

Tre unga män anhållna efter skjutningen i Hässelby

Av Hannah Gustafsson
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Tre personer har anhållits efter fredagskvällens dödsskjutning i Hässelby i västra Stockholm, uppger polisen på sin hemsida.

Strax före 20-tiden fick polisen ett larm om skottlossning utomhus i ett bostadsområde. En man i 25-årsåldern fördes till sjukhus, men dog senare av sina skador. Anhöriga är underrättade.

Strax efter händelsen greps tre unga män. Alla tre ska vara tonåringar, varav två under 18, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Polisen har inlett en förundersökning om mord och grovt vapenbrott.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Boende i området hörde skotten: ”Folk skrek och grät högt”
Expressen
Brottsplatsen spärrades av
Aftonbladet
Dödsbeskedet kom strax före 23-tiden på fredagen
www.tv4.se
Polisen utesluter inte fler gärningsmän
Sveriges Television
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