Tre unga män anhållna efter skjutningen i Hässelby

Tre personer har anhållits efter fredagskvällens dödsskjutning i Hässelby i västra Stockholm, uppger polisen på sin hemsida.

Strax före 20-tiden fick polisen ett larm om skottlossning utomhus i ett bostadsområde. En man i 25-årsåldern fördes till sjukhus, men dog senare av sina skador. Anhöriga är underrättade.

Strax efter händelsen greps tre unga män. Alla tre ska vara tonåringar, varav två under 18, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Polisen har inlett en förundersökning om mord och grovt vapenbrott.