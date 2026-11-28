Konsumtionen ökar under årets Black Friday-rea, men under själva fredagen krymper försäljningen. Det visar siffror från prisjämförelsesajten Prisjakt och Svea Bank, enligt TT.

På själva fredagen minskar omsättningen med drygt 4 procent jämfört med förra året. Tittar man på hela veckan – Black Week – ligger omsättningen på samma nivå, men sett på hela månaden ökar omsättningen med 7,2 procent.

Enligt Magdalena Caesar vid Svea Bank kan det därför vara relevant för handeln att se till hela perioden snarare än på en enskild readag.