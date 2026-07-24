Oklart varför pojken sköt – åklagaren saknar svar
Åklagare och utredare saknar alltjämt motiv till varför en då 13-årig pojke avlossade skott på en bargata i Gävle förra hösten, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.
Enligt flera medier misstänks Foxtrot-toppen Ali Shehab ha instruerat pojken, men det är oklart varför.
– Vi har inte kunnat se varför man vill att den här skjutningen ska genomföras eller att det skulle ha funnits en specifik måltavla, säger åklagare Jenny Örn.
På fredagen väcktes bevistalan mot pojken, som nu har hunnit fylla 14 år.
Så fungerar bevistalan
I Sverige kan personer under 15 år inte dömas till någon påföljd om de begår brott.
Vid ”särskilt allvarliga brott” kan åklagaren emellertid begära att en domstol ändå prövar och reder ut vad som har hänt och om den unga personen har begått brottet – en så kallad bevistalan. Då krävs det att åklagaren bedömer att det faktiskt går att bevisa vem som är gärningspersonen.
Domstolens avgörande hamnar inte i belastningsregistret.