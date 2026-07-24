Oklart varför pojken sköt – åklagaren saknar svar

Åklagare och utredare saknar alltjämt motiv till varför en då 13-årig pojke avlossade skott på en bargata i Gävle förra hösten, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.

Enligt flera medier misstänks Foxtrot-toppen Ali Shehab ha instruerat pojken, men det är oklart varför.

– Vi har inte kunnat se varför man vill att den här skjutningen ska genomföras eller att det skulle ha funnits en specifik måltavla, säger åklagare Jenny Örn.

På fredagen väcktes bevistalan mot pojken, som nu har hunnit fylla 14 år.