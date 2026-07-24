Pistolen som användes i Gävle ska ha tillhört polisen

Polis med det dåvarande tjänstevapnet Sig Sauer P226 i Helsingborg i augusti 2023. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

I förundersökningen om masskjutningen i Gävle framgår det att texten ”Tillhör polisen” var ingraverad på ett av vapnen som användes, rapporterar P4 Gävleborg. Det är en pistol av märket Sig Sauer, vilken var polisens tjänstevapen fram till 2023.

En då 13-årig pojke misstänks för skjutningen, men SVT Gävleborg uppger att han inte ska ha haft något vapen på sig när han greps. Pistolen ska i stället ha hittats vid en polisinsats i våras. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur pojken ska ha kommit över den.

Ytterligare ett vapen ska ha använts under skjutningen, men det har inte återfunnits. På fredagen meddelade åklagare att en bevistalan har väckts mot pojken.