Skytten behövde Youtube för att kunna ladda vapnet

Övervakningsbilder från förundersökningsprotokollet visar hur pojken flyr från platsen efter skjutningen.

Tonårspojken som misstänks för att ha skadat sex personer i en skjutning i Gävle förra hösten fick problem med vapnet under sina förberedelser, visar chattkonversationer som Gefle Dagblad har läst.

Den då 13-årige pojken ska ha haft problem med att få in patronerna i magasinet, och fick en Youtube-länk skickad till sig med namnet ”how to properly load a 9mm pistol”.

Kontakten med uppdragsgivarna inleddes i slutet av september och dådet, som planerades i en chatt på appen Signal, genomfördes knappt två veckor senare. Motivet är alltjämt okänt.