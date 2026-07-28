Skytten behövde Youtube för att kunna ladda vapnet
Tonårspojken som misstänks för att ha skadat sex personer i en skjutning i Gävle förra hösten fick problem med vapnet under sina förberedelser, visar chattkonversationer som Gefle Dagblad har läst.
Den då 13-årige pojken ska ha haft problem med att få in patronerna i magasinet, och fick en Youtube-länk skickad till sig med namnet ”how to properly load a 9mm pistol”.
Kontakten med uppdragsgivarna inleddes i slutet av september och dådet, som planerades i en chatt på appen Signal, genomfördes knappt två veckor senare. Motivet är alltjämt okänt.
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