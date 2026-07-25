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Polis vid brottsplatsen, arkivbild från oktober 2025. (Jonas Ekströmer/TT)
Masskjutningen i Gävle

Pojken fick ”tryckarlägenhet” och pengar gömda i ciggpaket

Av Patrik Dahlin
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Den då 13-årige pojken som misstänks ha skjutit flera personer i centrala Gävle förra hösten kontaktades på Tiktok av en person som tros ha koppling till det kriminella Foxtrotnätverket. Det rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.

Någon eller några ska ha försett honom med en ”tryckarlägenhet” – en bostad där han kunde gömma sig – och pengar för nödvändiga inköp. Pengarna låg gömda i ett cigarettpaket i en grop på gatan.

Han köpte sedan ett par Airpods, och strax innan skjutningen fick han en adress skickad till sig i meddelandeappen Signal. Därefter inleddes ett telefonsamtal som varade i nästan en timme, i vilket han tycks ha fått instruktioner.

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Masskjutningen i GävleGävleGävleborgs länBrott