Salihu: När våldsuppdrag ges till barn går det snabbt

Myndigheter borde ha agerat snabbare när föräldrarna slog larm om den 13-årige pojke som misstänks för skjutningen i Gävle förra året. Det säger SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu.

Pojken tros ha fått uppdragen av det kriminella nätverket Foxtrot och redan innan dådet fanns det en oro att han skulle göra något.

– När de här barnen, ofta väldigt unga personer, lyckas ta på sig den här typen av uppdrag så går det väldigt snabbt.

Utifrån sin erfarenhet vet han att kommuner och polisen inte agerar tillräckligt fort för att stoppa liknande händelser. Och även om man hinner agera, finns risken ändå kvar att något händer.