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På pistolen som användes i skjutningen finns inskriptionen ”Tillhör polisen”, snett vänster ovanför avtryckaren. (Ur förundersökningsprotokollet)
Masskjutningen i Gävle

Skolbarn hittade vapnet – tio mil från Gävleskjutningen

Av Matilda Glaser
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En av de pistoler som användes vid skjutningen i Gävle förra året hittades ett halvår senare av några mellanstadiebarn på rast i Uppsala, skriver Dagens Nyheter.

Vapnet, som har texten ”Tillhör polisen” ingraverad, återfanns tillsammans med ett magasin och ammunition i närheten av Valsätraskolan, tio mil från brottsplatsen.

Enligt DN finns misstankar om att det kan vara ett tjänstevapen som försvunnit, och en utredning pågår för att ta reda på hur det kan ha hamnat hos den pojke som misstänks för Gävleskjutningen.

Sex ungdomar skadades i skjutningen, som misstänks ha beställts av Foxtrottoppen Ali Shehab.

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