Bevistalan väckt mot pojke efter masskjutning i Gävle
Åklagaren har väckt bevistalan mot en då 13-årig pojke som misstänks ha skjutit flera personer i centrala Gävle i höstas, uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Några av offren var under 18 år gamla, skriver TT.
Händelsen beskrivs som försök till mord, eftersom ingen av de skjutna personerna dog av sina skador. Enligt åklagaren ska inte heller någon av dem ha varit den tilltänkta måltavlan för skjutningen.
Enligt flera medier misstänks Foxtrottoppen Ali Shehab för att ha instruerat pojken att genomföra skjutningen. Han är häktad i sin utevaro och greps i Irak i slutet av 2025, men trots en begäran har han ännu inte utlämnats till Sverige.
Så fungerar bevistalan
I Sverige kan personer under 15 år inte dömas till någon påföljd om de begår brott.
Vid ”särskilt allvarliga brott” kan åklagaren emellertid begära att en domstol ändå prövar reder ut vad som har hänt och om den unga personen har begått brottet – en så kallad bevistalan. Då krävs det att åklagaren bedömer att det faktiskt går att bevisa vem som är gärningspersonen.
Domstolens avgörande hamnar inte i belastningsregistret.