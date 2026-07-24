Bevistalan väckt mot pojke efter masskjutning i Gävle

Åklagaren har väckt bevistalan mot en då 13-årig pojke som misstänks ha skjutit flera personer i centrala Gävle i höstas, uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Några av offren var under 18 år gamla, skriver TT.

Händelsen beskrivs som försök till mord, eftersom ingen av de skjutna personerna dog av sina skador. Enligt åklagaren ska inte heller någon av dem ha varit den tilltänkta måltavlan för skjutningen.

Enligt flera medier misstänks Foxtrottoppen Ali Shehab för att ha instruerat pojken att genomföra skjutningen. Han är häktad i sin utevaro och greps i Irak i slutet av 2025, men trots en begäran har han ännu inte utlämnats till Sverige.