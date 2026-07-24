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Poliser arbetar i området runt brottsplatsen dagen efter skjutningen i Gävle. (Jonas Ekströmer/TT)
Masskjutningen i Gävle

Åklagaren: ”29 personer befann sig i allvarlig fara”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Ett stort antal personer riskerade att träffas av kulorna vid masskjutningen i Gävle i oktober 2025. Det säger åklagaren och förundersökningsledaren Jenny Örn i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. Under fredagen väckte hon bevistalan mot den då 13-årige pojke som misstänks för skjutningen.

– Utifrån att den farliga skottvidden för de vapen som använts är i skjutriktningen och upp till minst 1 000 meter bedömer jag att sammanlagt 29 personer befunnit sig i allvarlig fara för att bli träffade, varför de anses vara målsägande, säger Jenny Örn.

Örn har tidigare uppgett att pojken – som nu är 14 år gammal – misstänks för mordförsök mot samtliga målsägande.

Enligt Gefle Dagblad ska pojken ha fått instruktioner om att genomföra skjutningen av Foxtrottoppen Ali Shehab. Ingen av personerna som träffades ska ha varit den tilltänkta måltavlan, skriver TT.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande
pressmeddelande · via.tt.se
Ali Shehab greps i Irak i slutet av 2025
Gefle Dagblad  · Ofta betalvägg
Skjutningen inträffade strax innan klockan 02 på natten
TT
Shehab har begärts utlämnad – men det kommer troligen inte att hända
Aftonbladet
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