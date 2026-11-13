Oljan flödar igen – överskott väntas för första gången sedan krigsutbrottet

För första gången sedan Irankriget bröt ut väntas ett överutbud av olja på världsmarknaden, skriver energiorganet IEA i en ny månadsrapport.

Under årets sista kvartal spås utbudet överstiga efterfrågan med omkring 2 miljoner fat per dag. Så sent som för en månad sedan räknade IEA med ett underskott av samma storlek, skriver Bloomberg.

För helåret väntar sig organisationen fortfarande ett underskott, även om det blir klart mindre än befarat.

Bakgrunden är en kraftig ökning av oljeexporten från Saudiarabien och Irak som gjort att exporten från Persiska viken nu motsvarar 74 procent av nivåerna före kriget.