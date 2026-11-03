Oljepriset fortsatte falla under natten mot tisdagen efter att både USA och Iran signalerat att de är villiga att återuppta fredssamtalen.

Brentoljan var som mest ner 8 procent till cirka 104 dollar per fat, den största nedgången på tre månader, skriver Bloomberg. Priset återhämtade sig något igen efter att Wall Street Journal rapporterat att USA genomfört nya attacker kring ön Qeshm i Hormuzsundet.

– Det är inte särskilt logiskt att priserna faller som på måndagen, med tanke på hur spänd situationen är, säger Karen Young, senior forskare vid Columbia University, till Bloomberg.

Samtidigt signalerar oljemarknaden i Mellanöstern att utbudet på kort sikt överstiger efterfrågan för första gången sedan juli, enligt en sammanställning som nyhetsbyrån har gjort.