Irankriget har skapat brist på råolja och pressat upp priserna. Men nästa år spår amerikanska banken Goldman Sachs att det i stället blir ett överskott, rapporterar Bloomberg.

”Vårt basscenario är att utbudet nästa år kommer vara högre än vad som var genomsnittet under 2025”, skriver banken.

Brentoljan handlas på omkring 96 dollar per fat på måndagen. Banken spår att priset kommer ligga på 88 dollar nästa år då marknaden anpassat sig till fraktstörningarna och på grund av minskad efterfrågan från Kina.