Open AI lanserar sitt första AI-chip – byggs av Broadcom
Open AI presenterar sitt första egenutvecklade AI-chip, Jalapeño, som bolaget utvecklat tillsammans med Broadcom. Det rapporterar CNBC.
Chippet ska användas för så kallad inferens, det vill säga den process som genererar svar i Chat GPT och andra AI-tjänster.
Enligt Open AI:s president Greg Brockman designades chippet från grunden på nio månader med hjälp av bolagets AI-modeller.
Han uppger samtidigt att bolaget har svårt att få tag på tillräckligt mycket datorkraft för att möta efterfrågan. Broadcoms vd Hock Tan är inne på samma spår:
– Efterfrågan är långt större än vi kan möta. Och det gäller inte bara 2026 eller 2027, vi ser samma eller ännu högre efterfrågan för 2028, säger han.
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