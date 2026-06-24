Open AI lanserar sitt första AI-chip – byggs av Broadcom

Open AI presenterar sitt första egenutvecklade AI-chip, Jalapeño, som bolaget utvecklat tillsammans med Broadcom. Det rapporterar CNBC.

Chippet ska användas för så kallad inferens, det vill säga den process som genererar svar i Chat GPT och andra AI-tjänster.

Enligt Open AI:s president Greg Brockman designades chippet från grunden på nio månader med hjälp av bolagets AI-modeller.

Han uppger samtidigt att bolaget har svårt att få tag på tillräckligt mycket datorkraft för att möta efterfrågan. Broadcoms vd Hock Tan är inne på samma spår:

– Efterfrågan är långt större än vi kan möta. Och det gäller inte bara 2026 eller 2027, vi ser samma eller ännu högre efterfrågan för 2028, säger han.