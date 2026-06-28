Oppositionsledaren: Diktaturer faller alltid till slut
Efter att presidentens son general Muhoozi Kainerugaba stängt ner flera medier i Uganda på söndagen befinner sig landet i praktiken under militärt styre. Det skriver oppositionsledaren Bobi Wine på X.
Han menar att situationen i landet är svår just nu, men att tiden för president Yoweri Musevenis styre håller på att rinna ut.
”Diktatorer eskalerar alltid repressionen innan de faller, de trycker på alla knappar i ren desperation, tills de en dag trycker på en knapp de aldrig hade trott skulle bli deras sista.”
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