Oppositionsledaren: Diktaturer faller alltid till slut

Bobi Wine under presidentvalet i januari. Museveni vann en jordskredsseger, men valresultatet har ifrågasatts av oppositionen.

Efter att presidentens son general Muhoozi Kainerugaba stängt ner flera medier i Uganda på söndagen befinner sig landet i praktiken under militärt styre. Det skriver oppositionsledaren Bobi Wine på X.

Han menar att situationen i landet är svår just nu, men att tiden för president Yoweri Musevenis styre håller på att rinna ut.

”Diktatorer eskalerar alltid repressionen innan de faller, de trycker på alla knappar i ren desperation, tills de en dag trycker på en knapp de aldrig hade trott skulle bli deras sista.”