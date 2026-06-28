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Bobi Wine under presidentvalet i januari. Museveni vann en jordskredsseger, men valresultatet har ifrågasatts av oppositionen. (Brian Inganga /AP/TT / AP)
Politiska läget i Uganda

Oppositionsledaren: Diktaturer faller alltid till slut

Av Tor Gasslander
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Efter att presidentens son general Muhoozi Kainerugaba stängt ner flera medier i Uganda på söndagen befinner sig landet i praktiken under militärt styre. Det skriver oppositionsledaren Bobi Wine på X.

Han menar att situationen i landet är svår just nu, men att tiden för president Yoweri Musevenis styre håller på att rinna ut.

”Diktatorer eskalerar alltid repressionen innan de faller, de trycker på alla knappar i ren desperation, tills de en dag trycker på en knapp de aldrig hade trott skulle bli deras sista.”

Bobi Wine på X
x.com
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www.monitor.co.ug
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BBC
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