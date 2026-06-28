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Ett videoklipp som sprids i sociala medier, och som delats vidare av den berörda mediekoncernen NGV, uppges visa soldater utanför en av redaktionerna på söndagen.
Politiska läget i Uganda

Soldater blockerade redaktioner i Uganda

Av Tor Gasslander
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Beväpnade soldater omringade tidigt på söndagsmorgonen tv-kanalerna Sparks TV och NTV Ugandas redaktioner, rapporterar The Daily Monitor, som ingår i samma koncern.

Anställda ska varken ha tillåtits komma in i eller lämna byggnaderna. Fyra timmar efter att blockaden inletts stannade också kanalernas sändningar tvärt och ersattes med meddelandet ”videon är inte tillgänglig”.

Enligt The Daily Monitor har ingen juridisk motivering eller förklaring till besutet presenterats. General Muhoozi Kainerugaba meddelade under natten på X att han planerar att stänga kanalerna såväl som The Daily Monitor. Vid lunchtid på söndagen är tidningens hemsida fortfarande i drift.

Muhoozi har de senaste veckorna flera gånger lovat att han ska stänga medierna
www.monitor.co.ug
Även radiokanalerna Dembe FM och KFM har slutat sända – oklart om händelserna är relaterade
nilepost.co.ug
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