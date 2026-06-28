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General Muhoozi Kainerugaba är president Musevenis son, och har talats om som en möjlig efterträdare. (Hajarah Nalwadda / AP)
Politiska läget i Uganda

Uganda stoppar tidningar och tv: ”Tror inte på fri press”

Av Tor Gasslander
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Ugandas överbefälhavare har beordrat stängningen av flera av landets största nyhetsmedier, rapporterar Reuters.

”Jag tror inte på fri press. Pressen bör vägledas av revolutionens kader”, skriver general Muhoozi Kainerugaba på X. Förbudet riktar sig mot flera kanaler och en tidning som ägs av landets största mediekoncern NMG.

På söndagsförmiddagen har sändningarna från tv-kanalerna NTV Uganda och NMG TV upphört. Tidningen The Daily Monitor, som också pekats ut av Kainerugaba, tycks fortfarande kunna rapportera som tidigare.

Muhoozi Kainerugaba på X
x.com
NMG förbjöds förra året att rapportera om presidenten och parlamentet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Kainerugaba är känd för sin aggressiva ton i sociala medier
Reuters  · Ofta betalvägg
Enligt generalen har beslutet godkänts av hans far, president Museveni
AFP  · Ofta betalvägg
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