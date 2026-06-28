Uganda stoppar tidningar och tv: ”Tror inte på fri press”

General Muhoozi Kainerugaba är president Musevenis son, och har talats om som en möjlig efterträdare.

Ugandas överbefälhavare har beordrat stängningen av flera av landets största nyhetsmedier, rapporterar Reuters.

”Jag tror inte på fri press. Pressen bör vägledas av revolutionens kader”, skriver general Muhoozi Kainerugaba på X. Förbudet riktar sig mot flera kanaler och en tidning som ägs av landets största mediekoncern NMG.

På söndagsförmiddagen har sändningarna från tv-kanalerna NTV Uganda och NMG TV upphört. Tidningen The Daily Monitor, som också pekats ut av Kainerugaba, tycks fortfarande kunna rapportera som tidigare.