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Kizza Besigye under en domstolsförhandling i Kampala förra året. (Hajarah Nalwadda / AP)
Politiska läget i Uganda

Ugandisk oppositionsledare kollapsade i domstolen

Av Tor Gasslander
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Den ugandiske oppositionsledaren Kizza Besigye vårdas på intensivvårdsavdelning efter att ha kollapsat i samband med en domstolsförhandling, rapporterar AFP.

70-årige Besigye misstänks för högförräderi och har anklagats för att planera att störta landets auktoritäre president Yoweri Museveni.

– Han är medvetslös och reagerar inte ens på smärta, säger hans fru Winnie Byanyima till AFP.

Hon menar att Besigye hållits häktad under omänskliga förhållanden, något som påverkat hans hälsa negativt.

Enligt frun utgör förhållandena i häktet ett försök att ta livet av hennes make
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