Organisationer: Dåligt av SLU att slopa viktigt äppelstöd

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska dra in allt stöd till växtförädlingen i äpple, och det är inte bra. Det skriver företrädare för sex organisationer på DN Debatt.

De menar att det nu kan vara slut på nya svenska äppelsorter, efter att landet i 85 år förädlat frukten för att hitta sorter anpassade för det svenska klimatet.

Beslutet från SLU:s ledning kom plötsligt och utan förvarning, menar debattörerna. Det är också ett slag mot svensk beredskap, kulturarv och näringspolitik.

SLU vill i stället satsa på ”nytänkande” projekt kring grönsaker, frukt och bär i norra Sverige, men genom att slopa stödet till förädlingen tar man bort viktig kompetens samt skötseln av växtmaterialet.