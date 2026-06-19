Organisationer: Dåligt av SLU att slopa viktigt äppelstöd
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska dra in allt stöd till växtförädlingen i äpple, och det är inte bra. Det skriver företrädare för sex organisationer på DN Debatt.
De menar att det nu kan vara slut på nya svenska äppelsorter, efter att landet i 85 år förädlat frukten för att hitta sorter anpassade för det svenska klimatet.
Beslutet från SLU:s ledning kom plötsligt och utan förvarning, menar debattörerna. Det är också ett slag mot svensk beredskap, kulturarv och näringspolitik.
SLU vill i stället satsa på ”nytänkande” projekt kring grönsaker, frukt och bär i norra Sverige, men genom att slopa stödet till förädlingen tar man bort viktig kompetens samt skötseln av växtmaterialet.
Om debattörerna
Marcus Söderlind, LRF Trädgård.
Charlotte Sommarin, Sörmlandsäpplen.
Daniel Lundqvist, Svenska must- & ciderproducenter.
Ulf Nilsson, Fritidsodlingens riksorganisation.
Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk trädgård.
Maria Nyman-Nilsson, Sveriges pomologiska sällskap.