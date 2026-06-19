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Ett äpple. (Tove Eriksson / TT)
Opinion

Organisationer: Dåligt av SLU att slopa viktigt äppelstöd

Av Jacob Ruderstam
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Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska dra in allt stöd till växtförädlingen i äpple, och det är inte bra. Det skriver företrädare för sex organisationer på DN Debatt.

De menar att det nu kan vara slut på nya svenska äppelsorter, efter att landet i 85 år förädlat frukten för att hitta sorter anpassade för det svenska klimatet.

Beslutet från SLU:s ledning kom plötsligt och utan förvarning, menar debattörerna. Det är också ett slag mot svensk beredskap, kulturarv och näringspolitik.

SLU vill i stället satsa på ”nytänkande” projekt kring grönsaker, frukt och bär i norra Sverige, men genom att slopa stödet till förädlingen tar man bort viktig kompetens samt skötseln av växtmaterialet.

Om debattörerna

Marcus Söderlind, LRF Trädgård.

Charlotte Sommarin, Sörmlandsäpplen.

Daniel Lundqvist, Svenska must- & ciderproducenter.

Ulf Nilsson, Fritidsodlingens riksorganisation.

Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk trädgård.

Maria Nyman-Nilsson, Sveriges pomologiska sällskap.

Organisationer: SLU måste tänka om
debatt · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
För tre år sedan flyttades förädlingsarbetet av äpplen från Balsgård till Alnarp (2023)
radio+text · Sveriges Radio
Växtförädling av äpple
bakgrund · www.slu.se
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