Oro vid gränsen mot Ceuta – minst 70 gripna i Marocko

Marockanska säkerhetsstyrkor på gränsen mellan Fnideq och Ceuta på fredagen.

Minst 70 människor har gripits på den marockanska sidan av gränsen mot spanska Ceuta. Det rapporterar den spanska nyhetsbyrån Efe.

Den marockanska staden Fnideq – normalt ett populärt turistmål bland marockaner – ligger precis söder om Ceuta och det är dit många av de människor som återvänt från Ceuta nu tagit sig. Efe beskriver det som att staden överväldigats och butiker, restauranger och banker hålls stängda.

Människor övernattar i parker samtidigt som de söker transport för att lämna den lilla staden och ta sig hem till sina ursprungsstäder.

Även om tusentals migranter redan har påbörjat återresan till sina ursprungsstäder fortsätter många att vandra omkring på gatorna, övernatta i parker och andra offentliga utrymmen samt söka någon form av transport för att lämna denna stad i norra Marocko, som traditionellt är ett populärt semestermål för marockanska familjer.

Under tiden arbetar städpatruller med att forsla bort skräp, stenar och rester av utbrända fordon i närheten av gränsen till Ceuta, där läget successivt börjar återgå till det normala.