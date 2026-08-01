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Marockanska säkerhetsstyrkor på gränsen mellan Fnideq och Ceuta på fredagen. (STR /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Oro vid gränsen mot Ceuta – minst 70 gripna i Marocko

Av Samuel Inghammar
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Minst 70 människor har gripits på den marockanska sidan av gränsen mot spanska Ceuta. Det rapporterar den spanska nyhetsbyrån Efe.

Den marockanska staden Fnideq – normalt ett populärt turistmål bland marockaner – ligger precis söder om Ceuta och det är dit många av de människor som återvänt från Ceuta nu tagit sig. Efe beskriver det som att staden överväldigats och butiker, restauranger och banker hålls stängda.

Människor övernattar i parker samtidigt som de söker transport för att lämna den lilla staden och ta sig hem till sina ursprungsstäder.

Även om tusentals migranter redan har påbörjat återresan till sina ursprungsstäder fortsätter många att vandra omkring på gatorna, övernatta i parker och andra offentliga utrymmen samt söka någon form av transport för att lämna denna stad i norra Marocko, som traditionellt är ett populärt semestermål för marockanska familjer.

Under tiden arbetar städpatruller med att forsla bort skräp, stenar och rester av utbrända fordon i närheten av gränsen till Ceuta, där läget successivt börjar återgå till det normala.

Städpatruller arbetar med att forsla bort skräp och rester av utbrända fordon vid gränsen mot Ceuta
efe.com
Omkring 50 000 människor tog sig över från Marocko till Ceuta på kort tid – de allra flesta har återvänt
TT
Nyhetsbyrån AP har samlat bilder som visar omfattningen
apnews.com
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BBC
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