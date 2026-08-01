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Migranter i kö för mat i exklaven Ceuta. (Antonio Sempere /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Analys: Flyktingkrisen i Ceuta kan splittra Europa

Av Daniel Persson
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Den spanska premiärministern Pedro Sánchez blev bemött med ilska och hån när han besökte den spanska exklaven Ceuta på fredagen.

Demonstranterna krävde att Sánchez skulle styra upp kaoset och ropade glåpord. Runt om i Europa – från europeiska ledare – var budskapet senare under dagen detsamma, om än omformulerat i lite mer diplomatiska ordalag, enligt Berlingskes utrikeskorrespondent Solveig Gram Jensen:

”Just nu är det svårt att värdera om det vi ser är början på en ny migrantkris eller ej – men risken för en kris inom EU är uppenbar”, skriver hon.

BBC:s Sarah Rainsford rapporterar att många spekulerat i Marockos roll i det inträffade. Men Spanien, berättar hon, har hittills tonat ner sådana spekulationer.

– Spanien behöver nu hjälp från Marocko för att kunna skicka tillbaka människor dit, säger hon.

Sarah Rainsford: Vad låg bakom flyktingströmmen till Ceuta?
analys · BBC
Solveig Gram Jensen: Krisen i Ceuta kan stå oss dyrt
analys · www.berlingske.dk
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