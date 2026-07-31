Inte en enda migrant har tagit sig till fastlandet

Marockanska säkerhetsstyrkor griper en man som försökt ta sig över till Ceuta.

Inte en enda person som tagit sig från Marocko till den spanska exklaven Ceuta under de senaste två dygnen har tagit sig vidare till fastlandet. Det skriver EU:s kommissionär för inrikesfrågor och migration, Magnus Brunner, i ett inlägg på X.

Uppgifterna kommer från den spanska utrikesministern José Manuel Albares, som Brunner pratat med i telefon under kvällen.

Själv skriver utrikesministern på X att ”praktiskt taget alla” har återvänt och att Schengenområdets integritet är ”absolut garanterad”.

”Det är inte möjligt att förflytta sig från Ceuta och Melilla till fastlandet utan att legitimera sig vid en poliskontroll”, skriver Albares.