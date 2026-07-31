Italien pausar avtal om fri rörelse med Spanien

Italien pausar Schengenavtalet med Spanien efter migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta, uppger det italienska inrikesdepartementet i ett uttalande enligt Reuters.

Italien har ingen gräns mot Spanien, men beslutet kommer att påverka personer som reser från Spanien till Italien med båt eller flyg.

Vidare säger inrikesdepartementet att det håller med Paris om förslaget att stärka gränskontrollerna mellan Frankrike och Italien.

Schengenavtalet är det samarbete inom EU som ska underlätta fri rörlighet genom att upprätta ett område utan gränskontroller. Ceuta omfattas inte av avtalet, och har inte fri rörelse till resten av EU.