Forssell: S systerpartis fel – inte Marockos

Flera bedömare, däribland Carl Bildt, tror att migrantkrisen i Ceuta är orkestrerad av Marocko. Det köper inte migrationsminister Johan Forssell (M), rapporterar SvD.

I stället skyller han på det spanska socialistpartiet och premiärminister Pedro Sánchez migrationspolitik och den flyktingamnesti de drivit igenom.

Han riktar också en känga mot S-ledaren Magdalena Andersson, och säger att hon ”åkte till Spanien och hyllade socialistpartiet” trots att amnestin då var känd.

På frågan om han gör Ceuta till ett slagträ i den svenska valrörelsen svarar Forssell att kaoset vid EU:s yttre gräns orsakats av en politik som svenska socialdemokrater applåderat.

– Då är det väl rimligt att jag ställer frågan till dem. Varför valde de att applådera den här politiken?

Ida Karkiainen (S), migrationspolitisk talesperson, kallar Forssells uttalande ”oseriöst”.