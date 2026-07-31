Kristersson om krisen i Ceuta: ”Regeringen beredd”

Spanien måste snabbt ta kontroll över situationen i Ceuta. Det skriver statsminister Ulf Kristersson (M) i en kommentar till Omni efter att 49 000 människor korsat gränsen från Marocko under det senaste dygnet.

”Om utvecklingen skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation är regeringen beredd att vidta de åtgärder som krävs för att värna ordning och kontroll”, skriver Kristersson.

Vilka åtgärder han syftar på är oklart.

SD-ledaren Jimmie Åkesson har på fredagen krävt att Spanien stänger sina gränser och annars bör uteslutas ur Schengensamarbetet. Simona Mohamsson (L) har föreslagit krismöten inom EU, skriver hon på X.