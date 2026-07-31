Åkesson kräver att Spaniens gräns stängs: ”En invasion”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kräver att Spanien stänger sina gränser efter att 49 000 migranter tagit sig till den spanska exklaven Ceuta. I ett inlägg på X kallar SD-ledaren situationen för ”en invasion”.

”Spanien måste omedelbart stänga sin gräns. Gör de inte det bör landet uteslutas ur Schengen och gränserna mot Spanien stängas med omedelbar verkan”, skriver han vidare.

Även italienska premiärministern Giorgia Meloni gjorde ett liknande uttalande under torsdagen där hon uppgav att Spanien borde uteslutas ur Schengen.