Italien vill stänga ute Spanien från Schengen

Migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta har fått Italien att vilja stänga av Spanien från Schengen tillfälligt. Det skriver Italiens premiärminister Giorgia Meloni på X.

”Den okontrollerade illegala invandringen utgör ett konkret hot mot Europas gränssäkerhet”, skriver Meloni.

EU har samtidigt erbjudit Spanien stöd från gränsmyndigheten Frontex, rapporterar TT.

EU:s inrikeskommissionär Magnus Brunner uppger också att EU har kontakt med marockanska myndigheter för att förhindra att fler migranter korsar gränsen.