Minst 18 har drunknat på vägen till Ceuta

Minst 18 personer har dött i samband med att de försökte korsa gränsen till den spanska exklaven Ceuta, rapporterar El País. De tros ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko, men uppgifterna är fortfarande osäkra.

Under torsdagen tog sig tusentals migranter till Ceuta, vilket orsakade stort kaos i området. Spanska medier skriver att situationen kan ha uppstått på grund av en tolkning av ett spanskt HD-beslut om att personer som når Spanien simmande inte får skickas tillbaka.

Nationell och lokal polis har placerats ut i Ceuta för att förhindra våld. Även militären har kallats in för att stötta de polisiära styrkorna.