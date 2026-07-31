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Migranter återvänder till Marocko från den spanska enklaven Ceuta den 31 juli 2026. (Antonio Sempere /AP/TT)
Reaktioner på krisen i Ceuta

EU:s migrationsansvarige: Finns ingen väg vidare från Ceuta in i EU

Av Kinga Sandén
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Det finns inga möjligheter för migranterna som tagit sig in i den spanska enklaven Ceuta att fortsätta in i EU. Det uppger EU:s migrationskommissionär Magnus Brunner efter att politiker i flera länder, bland annat Sverige, krävt att Spanien ska uteslutas ur Schengensamarbetet om landet inte stänger sina gränser.

”Det finns ingen väg vidare till den europeiska kontinenten eller andra medlemsstater. Schengen har särskilda regler med gränskontroller för personer som reser in från Ceuta och Melilla”, skriver Brunner på X.

Han påminner om att Marocko är med på EU:s lista över säkra länder, vilket innebär att människor inte kan söka asyl därifrån. Han utlovar också stöd från EU för att Spanien ska kunna tillämpa gällande lagstiftning och ”hindra att människor ger sig ut på livsfarliga resor”.

Magnus Brunner på X
x.com
EU:s fria rörlighet gäller inte enklaverna Ceuta och Melilla
www.theguardian.com
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Den spanska exklaven Ceuta

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