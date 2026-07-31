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Tidigare statsministern och utrikesministern Carl Bildt. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Reaktioner på krisen i Ceuta

Carl Bildt: Krisen verkar vara orkestrerad av Marocko

Av Alice Hermansson
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Migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta verkar vara avsiktligt skapad av Marocko, skriver den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt på X. Han delar samtidigt en video som publicerats av spanska medier där det ser ut som att marockanska vakter släpper igenom migranter genom en grind vid gränsen.

”För EU och Spanien är det en omedelbar migrationsutmaning som bör hanteras enligt gällande regelverk – men kanske i ännu högre grad en utrikespolitisk fråga”, skriver han vidare.

Även andra experter har gjort samma bedömning som Bildt, skriver Expressen. Flera påpekar att det är en omöjlighet att Marocko inte känt till att tiotusentals migranter var på väg över gränsen.

Carl Bildt på X
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