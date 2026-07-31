25 000 har redan återvänt frivilligt till Marocko

Människor återvänder till Marocko från Ceuta den 31 juli 2026.

Nästan hälften av de marockaner som tagit sig in i den spanska enklaven Ceuta det senaste dygnet har återvänt. Det uppger det spanska inrikesdepartementet, rapporterar Reuters.

Samtliga 25 000 har återvänt frivilligt, understryker departementet, som samtidigt skriver upp sin uppskattning av antalet som korsat gränsen från 49 000 till 60 000, enligt The Guardian. Minst 34 har dött.