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Människor återvänder till Marocko från Ceuta den 31 juli 2026. (Antonio Sempere /AP/TT)
Gränskrisen i Ceuta

25 000 har redan återvänt frivilligt till Marocko

Av Kinga Sandén
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Nästan hälften av de marockaner som tagit sig in i den spanska enklaven Ceuta det senaste dygnet har återvänt. Det uppger det spanska inrikesdepartementet, rapporterar Reuters.

Samtliga 25 000 har återvänt frivilligt, understryker departementet, som samtidigt skriver upp sin uppskattning av antalet som korsat gränsen från 49 000 till 60 000, enligt The Guardian. Minst 34 har dött.

Uppgifterna kom vid 14-tiden på fredagen
Reuters  · Ofta betalvägg
Svårt att uppskatta det exakta antalet människor
www.theguardian.com
El País direktrapporterar (spanska)
live · elpais.com
The Guardian direktrapporterar
live · www.theguardian.com
Migranterna har tagit sig till Ceuta både vatten- och landvägen
Reuters  · Ofta betalvägg
Har skickat styrkor från fastlandet till exklaven (spanska)
www.rtve.es
Minst 18 drunknade när de försökte korsa gränsen
TT

Den spanska exklaven Ceuta

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