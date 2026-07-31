Analyser: Marocko pressar Spanien genom migranterna

Människor försöker ta sig från marockanska Fnideq till spanska Ceuta den 31 juli 2026.

Att tiotusentals människor korsat gränsen till den spanska enklaven Ceuta på ett dygn är ingen slump. Det skriver eniga analytiker i svenska och internationella medier.

”Detta hade varit omöjligt utan de marockanska myndigheternas passivitet”, skriver Miguel González i El País.

Flera analytiker skriver att Marocko lättat på sin bevakning av gränsen de senaste dagarna, och inte reagerat när tusentals började ta sig över. Det menar de är ett direkt svar på att Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besökte Marockos ärkefiende Algeriet den 20 juli och lovade sluta ett högnivåavtal senare i höst.

Analytikern Taleb Alisalem säger till TeleMadrid att vågor av marockaner till spanska Ceuta och Melilla alltid kommer när Marocko vill sätta press på Spanien eller EU. Enligt honom är landet på väg att göra anspråk på de båda spanska exklaverna.

– Det är ingen konspirationsteori, utan konkreta uttalanden från Marockos premiärminister, säger han.

Situationen skapar enorma problem för Sánchez, både på hemmaplan och internationellt. Det skriver Mats Larsson i sin analys i Expressen.

”Spanien går till val senast nästa sommar och Sánchez är redan pressad av en rad korruptionsskandaler.”

Och Donald Trump, skriver han, som retat upp sig på Sánchez kritik av kriget i Iran och själv stänger USA:s gränser, ”lär inte vara tyst om det som sker i Ceuta”.