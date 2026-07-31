49 000 korsar gränsen från Marocko till spanska Ceuta

49 000 migranter har tagit sig till den spanska exklaven Ceuta från Marocko på ett dygn. Det uppger det spanska inrikesministeriet enligt Reuters.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez reser till Ceuta på fredagen. Han ska besöka gränsövergången Tarajal för möten med spansk gränspolis och människorättsorganisationer. Han ska också träffa exklavens lokala styre, som har krävt ett nationellt undantagstillstånd för att få bukt med situationen, enligt spanska RTVE.

Sánchez har lovat göra ”allt som krävs” för att återställa ordningen, skriver Infobae.

Enligt spanska medier kan det stora migrantflödet till Ceuta ha uppstått på grund av en tolkning av ett spanskt HD-beslut om att personer som når Spanien vattenvägen inte får skickas tillbaka.