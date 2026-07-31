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Ensamkommande barn från Marocko i Ceuta den 31 juli 2026. (Antonio Sempere /AP/TT)
Migrantsituationen i Ceuta

49 000 korsar gränsen från Marocko till spanska Ceuta

Av Kinga Sandén
Publicerad: . Uppdaterad:

49 000 migranter har tagit sig till den spanska exklaven Ceuta från Marocko på ett dygn. Det uppger det spanska inrikesministeriet enligt Reuters.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez reser till Ceuta på fredagen. Han ska besöka gränsövergången Tarajal för möten med spansk gränspolis och människorättsorganisationer. Han ska också träffa exklavens lokala styre, som har krävt ett nationellt undantagstillstånd för att få bukt med situationen, enligt spanska RTVE.

Sánchez har lovat göra ”allt som krävs” för att återställa ordningen, skriver Infobae.

Enligt spanska medier kan det stora migrantflödet till Ceuta ha uppstått på grund av en tolkning av ett spanskt HD-beslut om att personer som når Spanien vattenvägen inte får skickas tillbaka.

Migranterna har tagit sig till Ceuta både vatten- och landvägen
Reuters  · Ofta betalvägg
Har skickat styrkor från fastlandet till exklaven (spanska)
www.rtve.es
Enligt marockanska källor har de båda länderna haft direktkontakt i frågan
AFP  · Ofta betalvägg
Även i exklaven Melilla har flera hundra migranter tagit sig in sedan gårdagen (spanska)
elpais.com
Minst 18 drunknade när de försökte korsa gränsen
TT
Militären har kallats in (spanska) (30 juli)
elpais.com
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