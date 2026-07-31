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Människor återvänder till Marocko från Ceuta den 31 juli 2026. (Antonio Sempere /AP/TT)
Gränskrisen i Ceuta

16-åriga Hadiya har simmat till Ceuta: ”Sa till mamma att jag skulle ut och gå”

Av Kinga Sandén
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Gatorna i den spanska exklaven Ceuta är fulla av unga marockaner som korsat gränsen i hopp om ett bättre liv – många av dem barfota, utan pengar eller mat, med kläderna droppande av saltvatten. Det skriver El País korrespondent på plats.

– Jag sa till mamma att jag skulle ut och gå en sväng med en vän, berättar 16-åriga Hadiya, som har mascarafläckar under ögonen och fortfarande huttrar efter den tre timmar långa simturen.

Många av de 49 000 migranterna som nått Ceuta det senaste dygnet är barn och unga som berättar för sina familjer om sitt beslut först när de nått land. Enligt El País har strömmen av människor redan börjat vända – tusentals återvänder när de inte hittar något att äta eller någonstans att sova.

Exklaven Ceuta har 84 000 invånare (spanska)
elpais.com
El País direktrapporterar (spanska)
live · elpais.com
Migranterna har tagit sig till Ceuta både vatten- och landvägen
Reuters  · Ofta betalvägg
Har skickat styrkor från fastlandet till exklaven (spanska)
www.rtve.es
Enligt marockanska källor har de båda länderna haft direktkontakt i frågan
AFP  · Ofta betalvägg
Även i exklaven Melilla har flera hundra migranter tagit sig in sedan gårdagen (spanska)
elpais.com
Minst 18 drunknade när de försökte korsa gränsen
TT
Militären har kallats in (spanska) (30 juli)
elpais.com

Den spanska exklaven Ceuta

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