16-åriga Hadiya har simmat till Ceuta: ”Sa till mamma att jag skulle ut och gå”

Gatorna i den spanska exklaven Ceuta är fulla av unga marockaner som korsat gränsen i hopp om ett bättre liv – många av dem barfota, utan pengar eller mat, med kläderna droppande av saltvatten. Det skriver El País korrespondent på plats.

– Jag sa till mamma att jag skulle ut och gå en sväng med en vän, berättar 16-åriga Hadiya, som har mascarafläckar under ögonen och fortfarande huttrar efter den tre timmar långa simturen.

Många av de 49 000 migranterna som nått Ceuta det senaste dygnet är barn och unga som berättar för sina familjer om sitt beslut först när de nått land. Enligt El País har strömmen av människor redan börjat vända – tusentals återvänder när de inte hittar något att äta eller någonstans att sova.