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Pedro Sánchez. (Marius Burgelman /AP/TT / AP)
Gränskrisen i Ceuta

Sánchez svar till kritikerna: ”Solidaritet och empati är valfritt”

Av Daniel Persson
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I går riktade en rad europeiska ledare hård kritik mot Spaniens premiärminister Pedro Sánchez efter flyktingkrisen i Ceuta. Samtidigt ställdes krav, bland annat från Sveriges statsminister Ulf Kristersson, på att Spanien skulle agera.

Storbritanniens premiärminister, Andy Burnham, valde å sin sida en annan taktik: att erbjuda sitt lands hjälp och assistans.

Sent på fredagen bemötte Sánchez den kritik han nåtts av från andra regeringschefer det senaste dygnet.

”Solidaritet och empati är valfritt. Respekten för europeiska avtal och fakta är inte det”, skrev han i ett inlägg på X.

Han tog sedan upp hur många migranter som kommit in till EU via olika passager de senaste fem åren. En statistik av vilken det framgick att en kraftig majoritet kommit via just Italien.

Sánchez inlägg på X
x.com
Kristersson noterade bland annat att Spanien styrs av en socialdemokratisk regering
Sveriges Radio
Andy Burnham valde att erbjuda hjälp i stället för att kritisera
BBC
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