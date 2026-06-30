Oron: Kinas jätteambassad kan användas som fängelse

Är Kinas megaambassad ett hot mot brittisk säkerhet? Channel 4 reder ut.

Taiwan befarar att utrymmen under Kinas planerade jätteambassad i London kan komma att användas för att frihetsberöva regimkritiker, rapporterar The Telegraph.

Det stora ambassadkomplexet ska bli Kinas största diplomatiska beskickning i Europa. Planerna har varit omstridda sedan de presenterades 2018 och omfattar bland annat ett dolt utrymme intill känsliga kommunikationskablar.

Den brittiska debatten har hittills främst handlat om risken för spionage. Nu varnar dock Taiwans representant i Storbritannien för att ambassaden också kan bli ett nav för Pekings gränsöverskridande förföljelse av oliktänkande.

En talesperson för den kinesiska ambassaden avfärdar farhågorna som ”helt grundlösa” och beskriver dem som ”illvilligt förtal”.