Vattenläckan har skapat ett hål på runt fem kvadratmeter i asfalten. Oslo den 4 november 2026.

Het ånga och vatten sprutade upp ur marken i Oslostadsdelen Grønland under onsdagseftermiddagen, rapporterar norska medier. Vattenstrålarna ur ett brustet fjärrvärmerör fick stenar på två-tre kilo att slungas upp till 30 meter upp i luften.

”Det är ett under att ingen har skadats”, skriver polisens operationsledare Guro Sandnes enligt Dagbladet.

Runt 1 500 hushåll kommer inte att få tillbaka värme och varmvatten förrän i morgon, uppger Truls Jemtland på det drabbade fjärrvärmeföretaget Hafslund Celsio.

Det finns inga misstankar om att sabotage eller brott ligger bakom händelsen, enligt NRK.