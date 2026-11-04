Oslobor utan värme efter dramatisk vattenläcka
Het ånga och vatten sprutade upp ur marken i Oslostadsdelen Grønland under onsdagseftermiddagen, rapporterar norska medier. Vattenstrålarna ur ett brustet fjärrvärmerör fick stenar på två-tre kilo att slungas upp till 30 meter upp i luften.
”Det är ett under att ingen har skadats”, skriver polisens operationsledare Guro Sandnes enligt Dagbladet.
Runt 1 500 hushåll kommer inte att få tillbaka värme och varmvatten förrän i morgon, uppger Truls Jemtland på det drabbade fjärrvärmeföretaget Hafslund Celsio.
Det finns inga misstankar om att sabotage eller brott ligger bakom händelsen, enligt NRK.
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