Östersjöupproret: Halverad fiskekvot skulle vara bra
Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) måste förorda försiktigt satta fiskekvoter och därmed säkra stark beståndstillväxt av både strömming och skarpsill. Det skriver företrädare för gräsrotrörelsen Östersjöupproret på SvD Debatt.
Internationella Havsforskningsrådet, ICES, har kommit med nya råd för fiskekvoterna i Östersjön nästa år. Debattörerna är ganska nöjda, men understryker att råden inte är satta utifrån vad som gynnar havets ekosystem långsiktigt.
Att halvera den maximala kvot som ICES förordar skulle ge flera fördelar, bland annat säkra det hållbara fisket.
”För att uppnå detta måste Peter Kullgren agera”, skriver Östersjöupproret.
Om debattörerna
Hans Ljungberg
Kicki Seeman
Anders Nolin
Britt-Marie Kihlberg
Anders Lönneborg
Östersjöuppropet
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