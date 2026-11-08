Östrogenåren i fokus – nytt spår i kampen mot alzheimer
Kvinnor som har östrogen i kroppen under fler år i livet kan få en friskare hjärna på äldre dagar. Det tyder ny forskning på, som ger ytterligare ledtrådar om hormonets möjliga sky…
Washington Post
New estrogen research may change how scientists think about women’s aging brains
Scientists are assessing the potential benefits of…
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