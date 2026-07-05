Oväder drar in över Stockholm – Djuröbo fick ta fram snöslungan
Ett rejält oväder drar in över Storstockholm. SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn, och åskan går på flera håll i mellersta Sverige.
Djuröbon Michael Ydefjord fick dra fram snöslungan efter en ordentlig hagelstorm, säger han till Aftonbladet.
– Helt galet var det. Det var en till en och en halv centimeter stora hagelkulor och det höll på under en halvtimme, säger han.
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