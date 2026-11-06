165 000 nya jobb skapades i USA under oktober, vilket var klart fler än väntat. Arbetslösheten sjönk samtidigt något från 4,2 procent i september till 4,1 procent.

Styrkan i arbetsmarknaden ökar sannolikheten för en ny räntehöjning från Fed i december.

– Fredagens oväntat starka jobbrapport är en lättnad och tyder på att arbetsmarknaden fortfarande kan skapa jobb, även i det här höga ränteläget, säger Clark Bellin på kapitalförvaltaren Bellwether Wealth.