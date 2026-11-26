Donald Trump anklagar USA:s handelsdepartement för att ha publicerat falska BNP-siffror strax före mellanårsvalet. På onsdagen reviderades tillväxten för tredje kvartalet upp från 3,4 till 4,3 procent i årstakt.

På Truth Social kallar presidenten den preliminära siffran för ett ”rekordstort fel” som är så ”allvarligt att det omedelbart bör utredas”. CNBC konstaterar att revideringen är den största sedan 2020, men långt ifrån rekordstor.

”Jag vill önska en glad Thanksgiving även till dem som publicerade falska ekonomiska siffror strax före valet och rättade dem i går, tre veckor för sent”, skriver Trump.

Att BNP-siffror revideras när mer statistik blir tillgänglig är rutin, skriver kanalen.