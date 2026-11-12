Försäljningen av befintliga bostäder i USA har sjunkit till den lägsta nivån sedan augusti 2010. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till statistik från mäklarorganisationen NAR.

Det höga ränteläget har gjort att amerikaner som redan har bolån med låg ränta drar sig för att flytta. I USA har de flesta bolån med bindningstider på 30 år. För den som vill ta nya bolån eller refinansiera sina befintliga lån ligger räntan nu på drygt 7,10 procent.

Före pandemin låg räntan på omkring 4 procent.

– Med tanke på den svaga bostadsförsäljningen, samtidigt som sysselsättningen fortsätter att öka, kan det finnas en betydande uppdämd efterfrågan om bolåneräntorna sjunker, säger NAR:s chefsekonom Lawrence Yun i ett uttalande.