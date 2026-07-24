Över 100 brandmän på plats efter explosion i England

En stor explosion har inträffat i en industrianläggning i engelska Essex, rapporterar BBC. Över 100 brandmän försöker bekämpa branden som uppstått på platsen.

Boende i närheten beskriver att deras hus skakade av smällen, och uppmanas att stanna inomhus och hålla fönster och dörrar stängda.

– Jag trodde att jag skulle bli av med mina fönster. Det var väldigt, väldigt läskigt, säger 63-åriga Debbie Thaxter.

Räddningstjänsten tror sig ha omringat branden, men avråder folk från att vara i området.