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Area Manager Dave Bond gives an update from the scene of a significant fire in East Hanningfield.
Utrikes

Över 100 brandmän på plats efter explosion i England

Av Hedda Hallsenius
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En stor explosion har inträffat i en industrianläggning i engelska Essex, rapporterar BBC. Över 100 brandmän försöker bekämpa branden som uppstått på platsen.

Boende i närheten beskriver att deras hus skakade av smällen, och uppmanas att stanna inomhus och hålla fönster och dörrar stängda.

– Jag trodde att jag skulle bli av med mina fönster. Det var väldigt, väldigt läskigt, säger 63-åriga Debbie Thaxter.

Räddningstjänsten tror sig ha omringat branden, men avråder folk från att vara i området.

Debbie Thaxters hus är nu utan ström
BBC
Oklart om någon är skadad
Sky News
Räddningstjänsten beskriver det som en ”allvarlig händelse”
Independent
BBC rapporterar löpande
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