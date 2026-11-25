Invånare i Kalifornien varnas för extrema översvämningar de kommande dagarna, rapporterar LA Times. Redan nu är gator i San Francisco och Alameda samt vägar längs Kaliforniens kust översvämmade.

De ovanligt höga vattennivåerna drivs på av El Niño, höga havstemperaturer och ovanligt kraftiga så kallade king tides, det vill säga extra kraftigt högvatten.

I norra Kalifornien väntas dessutom ett oväder föra med sig stora regnmängder vilket kan förvärra situationen ytterligare.