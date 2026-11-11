Nästan tre miljoner hektar skog har brunnit upp i Indonesien i år, uppger Nusantara Atlas senaste uppdatering, rapporterar AFP. Bolaget, som analyserar satellitbilder, har beräknat att en yta motsvarande Småland brunnit upp.

Bara de två senaste månaderna har en miljon hektar skog gått om intet.

En delförklaring uppges vara klimatfenomenet El Niño som lett till ovanligt mycket torka i år. En annan försvårande omständighet är att landets omfattande skogsavverkning har gjort stora landområden mer känsliga för eldsvådor.