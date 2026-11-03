Hongkong har uppmätt rekordvärme under oktober månad – något som troligen beror på väderfenomenet El Niño, rapporterar AFP.

Medeltemperaturen hamnade på 27,6 grader, vilket är 1,9 grader högre än normalt, och 0,2 grader mer än förra årets rekord.

– Mot bakgrund av klimatuppvärmningen och en mycket stark El Niño-händelse som kan fortsätta in i början av nästa år, var oktober 2026 ovanligt varm i Hongkong, säger stadens meteorologiska myndighet.

El Niño förväntas fortsätta vara stark hela vägen fram till årskiftet innan den mattas av.