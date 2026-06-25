Pappornas flätkurs hånades av Andrew Tate – nu är den viral
En torsdag i maj samlades ett trettiotal pappor på en takbar i södra London. Inte för en vanlig afterwork, utan för att öva på att fläta hår. Eventet ”Pints and Ponytails”, grundat…
The New York Times
They Want to Be Better Fathers, One Braid at a Time
As millennial men take on more child care responsi…
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