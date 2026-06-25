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Pappornas flätkurs hånades av Andrew Tate – nu är den viral

“Pints & Ponytails,” guides fathers through the practicalities of styling children’s hair. (Ellie Smith/The New York Times)

En torsdag i maj samlades ett trettiotal pappor på en takbar i södra London. Inte för en vanlig afterwork, utan för att öva på att fläta hår. Eventet ”Pints and Ponytails”, grundat…

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The New York Times

They Want to Be Better Fathers, One Braid at a Time

As millennial men take on more child care responsi…

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