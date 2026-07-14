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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Streamingkriget

Paramount vill driva igenom Warner-köp trots stämning

Av Andreas Victorzon
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Mediejätten Paramount Skydance planerar att fullborda köpet av konkurrenten Warner Bros Discovery trots att tolv delstater försöker stoppa affären. Det säger Paramounts toppjurist Jeffrey Kessler till CNBC.

Enligt honom inväntar bolaget grönt ljus från EU och siktar på att slutföra köpet i slutet av september.

På måndagen lämnade delstaterna in en stämningsansökan i Kalifornien för att stoppa affären, som de anser bryter mot konkurrensreglerna.

Delstaterna har begärt att affären tillfälligt stoppas medan rättsfallet pågår
CNBC

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